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فيديو.. حقيقة مقطع السيارة الطائرة وارتطامها بأحد أنفاق مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيارة تطير في الهواء وترتطم بأحد الأنفاق.
وظهر خلال مقطع الفيديو سيارة تنحرف فجأة عن الطريق الرئيسي لتفقد اتزانها وتحلق في الهواء ثم ترتطم بمقدمة النفق الذي يشبه أنفاق مكة، حيث زعم متداولو المقطع، أنه وقع بمكة المكرمة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الحادث قديم ووقع في دولة سلوفاكيا، وليس في المملكة كما زعم البعض.
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