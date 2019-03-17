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إغلاق مطار في نيوزلندا بعد بلاغ عن عبوة مريبة بمهبط الطائرات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الشرطة النيوزلندية، قبل قليل، إغلاق مطار دانيدن بعد بلاغ عن عبوة مريبة في المهبط، وذلك في خبر عاجل نقلته “رويترز”.
الجدير بالذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن أعلنت أن عملية تسليم جثامين قتلى الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش إلى ذويهم ستبدأ مساء اليوم الأحد.
وتوقعت أردرن أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الجثامين بحلول يوم الأربعاء المقبل.
وكانت عمدة مدينة كرايستشيرش ليان دالزيل قد ذكرت في وقت سابق إن موظفي مجلس المدينة يعملون على إعداد مواقع المقابر حتى يمكن أن تجري عمليات الدفن في أقرب وقت ممكن، وذلك تمشيا مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وكان 51 شخصا قد لقوا مصرعهم عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة “كرايستشيرش” في نيوزيلندا أول أمس الجمعة.
وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يؤكد كونه عملاً إرهابياً مُخططاً له من الدرجة الأولى.
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