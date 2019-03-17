شكرا لقرائتكم السعودية تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-17 السعودية تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية. ذكرت ذلك قناة “العربية”، في نبأ عاجل قبل قليل. Advertisements “متابعات الخليج 365“، ستوافيكم بتفاصيل إنشاء مركز حرب جوي بالشرقية تباعاً.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.