بنك التنمية الاجتماعية يعتمد إنشاء صندوق لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي، يوم الأحد 3-7-1440هـ الموافق 10-3-2019، اجتماع مجلس إدارة البنك في دورته الأولى لعام 2019م في مقره بمدينة الرياض، بحضور مدير عام البنك وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، الدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل، الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، الدكتور عبدالرؤوف بن محمد منَاع، الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الربدي، وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بانضمام الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثل وزارة المالية.

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وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتنشيط التمويل وتطوير أعمال البنك، حيث استعرض المجلس التقدم في التنسيق المشترك مع صندوق التنمية الوطني لتطوير استراتيجية البنك، بما يساهم في تحقيق رؤية (2030)، كما بحث المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها: اعتماد إنشاء صندوق لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع (الرياض كابيتال)، وهو الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى تمويل المنشآت الصغيرة والقائمة بمبالغ تتراوح بين (250) ألف ريال إلى (1.5) مليون ريال، ويأتي إنشاء هذا الصندوق تجاوباً مع إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي تؤكد على ” التمكين من نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل”.

كما تم اعتماد خطة التحول الاستراتيجي لفروع البنك (جادة 30)، التي تهدف إلى تحويل الفروع من فروع تشغيلية للموظفين إلى مراكز أعمال متكاملة وتشاركية جاذبة للرياديين والقطاع غير الربحي، كمحطة للانتقال بهم من مرحلة الفكرة إلى مرحلة بناء مؤسسات ناشئة ومتطورة، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسساتية في مجال التمويل الأصغر لمنظمات القطاع الثالث، ضمن حزم من الخدمات والتسهيلات شاملة نشر ثقافة العمل الحر، بناء القدرات، توليد وتطوير الأفكار ، تقديم الاستشارات المهنية ، التوجيه والإرشاد، وإقامة الفعاليات المرتبطة بمجتمع ريادة الأعمال.

كما بحث المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بقطاعات التمويل المختلفة (الأصغر والأسر المنتجة والتمويل الاجتماعي) والتي ستسهم بإذن الله في تنشيط مجالات التمويل المختلفة واستيعاب شرائح جديدة من المجتمع.