فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو للهجوم الإرهابي على المسجدين بنيوزيلندا

2019-03-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة فيسبوك أنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وقالت، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس: “حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل”.

وذكرت الشركة أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصوراً وذلك احتراماً للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.

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وأعلنت السلطات، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على المسجدين إلى 50، وبث المسلح الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر “فيسبوك” لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إنها تريد مناقشة البث الحي مع “فيسبوك”.

وأسفر الهجوم الإرهابي على المسجدين، عن مقتل 51 شخصاً عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة “كرايستشيرش” في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يؤكد كونه عملاً إرهابياً مُخططاً له من الدرجة الأولى.