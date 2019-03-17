- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أساسيات التصوير الفوتوغرافي دورة بمركز الحي في محايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أساسيات التصوير الفوتوغرافي دورة بمركز الحي في محايل
متابعات الخليج 365 - احمد الشهر ي - محايل
ينظم مركز الحي المتعلم التابع لمدرسة يزيد الشيباني في محايل، يوم غد “الاثنين” دورة بعنوان أساسيات التصوير الفوتوغرافي.
يقدم الدورة، رئيس نادي تهامة الضوئي الأستاذ، عامر بن عبده الزين وذلك لمدة ثلاثة أيام.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي ينظمها مركز الحي المتعلم .
كانت هذه تفاصيل خبر أساسيات التصوير الفوتوغرافي دورة بمركز الحي في محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.