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2019-03-17 أساسيات التصوير الفوتوغرافي دورة بمركز الحي في محايل متابعات الخليج 365 - احمد الشهر ي - محايل ينظم مركز الحي المتعلم التابع لمدرسة يزيد الشيباني في محايل، يوم غد “الاثنين” دورة بعنوان أساسيات التصوير الفوتوغرافي. يقدم الدورة، رئيس نادي تهامة الضوئي الأستاذ، عامر بن عبده الزين وذلك لمدة ثلاثة أيام. Advertisements وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي ينظمها مركز الحي المتعلم .









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