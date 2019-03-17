الان تتابع “الملك سلمان للإغاثة” يوزع 630 سلة غذائية في مديرية الضالع اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 630 سلة غذائية تزن 46 طنًا و620 كيلو غرام على النازحين والمتضررين في مديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 3,780 فردً، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر “الملك سلمان للإغاثة” يوزع 630 سلة غذائية في مديرية الضالع اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.