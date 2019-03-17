استعلام عن البصمة برقم الإقامة للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية

خدمة استعلام عن البصمة برقم الإقامة أو برقم الحدود تعتبر من اهم الخدمات التي يبحثون عنها المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الداخلية بتوفير العديد من أجهزة التشغيلي الذاتية التابعة للجوازات ومراكز الشرطة من اجل أن يذهب أليها كل فرد سواء كان مواطن سعودي أو مقيم من اجل أدخال بصمته الشخصية من خلال هذا الجهاز الالكتروني المتطور، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن بصمة الترحيل برقم الجواز أو برقم الإقامة الخاصة بالمواطن أو المغترب.

استعلام عن البصمة برقم الإقامة

عزيزي القارئ يمكن الاستعلام عن البصمة، من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية علي شبكة الأنترنت، فمن خلال خدمة ” الاستفسار العام عن البصمة ” يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بهم بالمربع الفارغ من ثم أدخال الرمز المرئي من ثم الضغط علي أيقونة بحث كما هو موضح بالصورة التالية.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات علي الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية سوف يظهر لكم جميع المعلومات الخاصة بك، وستكون نتيجة خدمة الاستعلام عن البصمة بانه تم تسجيلها عبر الأجهزة أم لا، بالإضافة انه سوف يوضح لكم إذا ما كانت مفعلة أم غير مفعلة أيضا وغيرها من المعلومات التي تخص هذه الخدمة الإلكترونية التي يوفرها موقع ابشر جوازات.