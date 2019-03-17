نتائج قدرات Qiyas Results رابط استعلام درجات قياس المباشر برقم السجل 1440

تم الإعلان عن إطلاق نتائج قدرات Qiyas Results الفترة الثانية الورقي عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية برقم السجل المدني وكلمة المرور فقط يوم الاثنين بتاريخ 18 مارس 2019 الموافق لتاريخ 11 رجب 1440هـ، وقد تم التأكيد على إتاحة نتائج قياس القدرات العامة 1440 من قبل المتحدث الرسمي لـ مركز قياس بهيئة التقويم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ومدير الاتصال والإعلام “إبراهيم الرشيد”.

وكانت قد بدأت اختبارات القدرات العامة الفترة الثانية الورقية للذكور والإناث بتاريخ 15 فبراير 2019م، وانتهت اختبارات قياس قدرات 1440 بتاريخ 23 فبراير 2019م، وكان قد أعلن المركز الوطني للقياس في وقتٍ سابقٍ عن أنه يتم تصحيح الإجابات وتحليلها بواسطة مُصحح آلي، وتتم مراجعة المعلومات وتدقيقها بمقر المركز بالعاصمة الرياض، وتستغرق عملية التصحيح والتدقيق والمراجعة المدة التالية (من ثلاثة أسابيع إلى شهر من تاريخ انتهاء أخر اختبار)، ويتم الإعلان عن نتائج قياس 1440 عبر موقع مركز قياس الخدمات الإلكترونية بالسجل المدني.

نتائج قدرات Qiyas Results

أوجد المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية المعيار العادل والدقيق لكافة الطلاب/الطالبات بالمرحلة الثانوية (السنتين الأخيرتين) لقياس القدرات الذهنية لديهم ومدى إمكانية اجتياز متطلبات المسارات الدراسية دون النظر إلى التخصص عن طريق اختبار قياس القدرات العامة 1440، فهو يعمل على مساعدة كافة الجهات التعليمية فيما بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرةً وتلبيةً للمتطلبات الخاصة بالدراسة في تلك الجهات التعليمية، وسيتم إتاحة نتائج قدرات Qiyas Results عبر موقع مركز قياس في الموعد المُحدد.

يوم الاثنين بتاريخ 18 مارس 2019م الموافق لتاريخ 11 رجب 1440هـ.

ويهدف اختبار قياس القدرات العامة إلى قياس قدرة الطالب أو الطالبة التحليلية والاستدلالية والتعرف على مدى قابلية الطالب للتعلم، حيث يقيس الاختبار مدى قدرة الطالب على:

فهم المقروء. إدراك العلاقات المنطقية. حل مسائل تعتمد على مفاهيم رياضية أساسية. الاستنتاج والقياس.

وينقسم اختبار القدرات العامة إلى قسمين وهما (لفظي، كمي)، ويتم طلب نتائج قدرات Qiyas Results من قبل بعض الجامعات والكليات بالمملكة العربية السعودية، حيث تشترط بعض الكليات أداء هذا النوع من الاختبارات عند التقديم إليها، لذلك وجب على كل طالب وطالبة يرغب في الالتحاق بهذه الكليات أو الجامعات بأن يقوم بتأدية اختبار قياس قدرات حتى يتمكن من الالتحاق بها، ويشتمل هذا الاختبار على كافة خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والنظري.

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رابط قياس الخدمات الإلكترونية المباشر

يتيح مركز قياس رابط قياس تسجيل دخول برقم السجل للاستعلام عن نتائج قدرات Qiyas Results المباشر، وذلك بواسطة الدخول إلى موقع قياس باتباع رابط استعلام نتائج قياس المباشر الرسمي المرفق، ثم الدخول إلى ملف المستفيد/المستفيدة من اختبارات Qiyas 2019 من خلال إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الضغط على اختيار “النتائج”، ثم تحديد نوع الاختبار الذي ترغب في الإطلاع على نتيجته، ثم الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي حال كانت نتيجة قياس التي تبحث عنها متاحة، فسوف يتم عرض النتيجة مباشرةً على موقع قياس الإلكتروني، وإليكم رابط قياس تسجيل دخول الرسمي للاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1440 ونتائج اختبارات قياس الأخرى من خلال التالي: (رابط استعلام نتائج قياس Qiyas Results المباشر)، كما نُرفق لمتابعي موقع نجوم مصرية فيديو توضيحي لاختبار القدرات العامة من خلال التالي:

ويقدم مركز قياس الوطني التابع لهيئة التقويم والتدريب بالمملكة العربية السعودية كافة الخدمات المُساندة للمستفيدين/المستفيدات بواسطة وسائل التواصل المتنوعة، حيث يقوم باستقبال الملاحظات والاستفسارات من خلال رقم قياس الموحد في مواعيد العمل الرسمية، أو استقبال الاستفسارات والملاحظات عن طريق المنصات الإلكترونية سواء كان موقع قياس الرسمي أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكنكم التعرف على طريقة سداد قياس المقابل المالي، كما يمكنكم استعلام نتائج قدرات Qiyas Results فور إطلاقها عبر موقع نجوم مصرية.