السعودية | أهل الحديث ببنغلادش تؤيد بيان الرياض حول هجوم نيوزيلندا

شكرا لقرائتكم أهل الحديث ببنغلادش تؤيد بيان الرياض حول هجوم نيوزيلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس جمعية أهل الحديث في بنغلادش، الشيخ محمد مبارك، تأييد الجمعية الكامل لما صدر عن المملكة العربية السعودية من استنكار للحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من دول عدة، بينها بنغلادش.

وأشاد الشيخ مبارك بما تضمنته تغريدة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في حسابه الرسمي على تويتر، وأنها تمثل كلام جميع المسلمين في الأمتين العربية والإسلامية، وما هذا الحادث الإرهابي الذي وقع داخل مسجدين من بيوت الله تقام فيهما الصلاة بكل طمأنينة وخشوع إلا دليل على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وما هو إلا نتيجة لخطابات الكراهية التي سبق وأن حذرت منها السعودية.

كما اختتم تصريحه بالدعاء بالرحمة لقتلى الحادث الإرهابي، متمنياً الشفاء للمصابين.