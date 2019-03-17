دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 4 وظائف شاغرة بشركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

ويعمل المقبولون لهذه الوظائف، بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من «الرياض، ورأس الخير، ورأس الزور، ومصنع الجلاميد».

وأشارت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني سلامة (Technician, Safety)، موقع العمل: منجم الجلاميد، ويُشترط في المُتقدم لهذه الوظيفة، أن يكون لديه دبلوم في مجال السلامة، وخبرة لا تقل عن سنتين.

- مهندس سلامة ثاني(Engineer II, Safety) ، موقع العمل: مدينة رأس الخير الصناعية، ويُشترط أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في مجال هندسة السلامة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات.

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- مراقب صحة وسلامة وبيئة (Superintendent HSE) موقع العمل: منجم الجلاميد، ويُشترط أن يكون المتقدم حاملًا لبكالوريوس في مجال الهندسة ويفضل تخصص (الهندسة الكيميائية)، وخبرة 10 سنوات منها 5 سنوات في منصب إشرافي.

- محلل أعمال- الموازنة والتخطيط (Analyst, Business – Budgeting and،Planning) – موقع العمل: مدينة رأس الخير الصناعية، ويُشترط أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تخصص (محاسبة، مالية)، وخبرته لا تقل عن 9 سنوات في مجال تحليل الميزانية والتكاليف.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م.

وتابعت: «للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول للرابط التالي اضغط هنا