، "المرور" ينفي حادث تحليق سيارة في أحد أنفاق مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفى ما يُشاع بمواقع التواصل مؤكدًا أنه قديم ووقع بدولة سلوفاكيا

نفى مصدرٌ في مرور العاصمة المقدسة، صحة المقطع المتداول لحادث غريب لمركبة حلّقت في الجو لترتطم في نفق؛ أنه وقع في أحد أنفاق مكة المكرمة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع خارج المملكة العربية السعودية، وليس كما يُشاع حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في أحد أنفاق العاصمة المقدسة.

ولفت المصدر إلى أن الحادث قديم، ووقع في دولة سلوفاكيا، مشيرًا إلى أنه ليس المرة الأولى التي يتم فيها نفي هذا الحادث، حيث تم تداوله على مواقع التواصل قبل أشهر عدة، بعد أن زعم متداولوه أنه في مكة المكرمة.