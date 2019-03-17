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"المرور" ينفي حادث تحليق سيارة في أحد أنفاق مكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - نفى ما يُشاع بمواقع التواصل مؤكدًا أنه قديم ووقع بدولة سلوفاكيا

نفى مصدرٌ في مرور العاصمة المقدسة، صحة المقطع المتداول لحادث غريب لمركبة حلّقت في الجو لترتطم في نفق؛ أنه وقع في أحد أنفاق مكة المكرمة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع خارج المملكة العربية ، وليس كما يُشاع حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في أحد أنفاق العاصمة المقدسة.

ولفت المصدر إلى أن الحادث قديم، ووقع في دولة سلوفاكيا، مشيرًا إلى أنه ليس المرة الأولى التي يتم فيها نفي هذا الحادث، حيث تم تداوله على مواقع التواصل قبل أشهر عدة، بعد أن زعم متداولوه أنه في مكة المكرمة.

"المرور" ينفي حادث تحليق سيارة في أحد أنفاق مكة المكرمة

عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-17

نفى مصدرٌ في مرور العاصمة المقدسة، صحة المقطع المتداول لحادث غريب لمركبة حلّقت في الجو لترتطم في نفق؛ أنه وقع في أحد أنفاق مكة المكرمة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع خارج المملكة العربية السعودية، وليس كما يُشاع حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في أحد أنفاق العاصمة المقدسة.

ولفت المصدر إلى أن الحادث قديم، ووقع في دولة سلوفاكيا، مشيرًا إلى أنه ليس المرة الأولى التي يتم فيها نفي هذا الحادث، حيث تم تداوله على مواقع التواصل قبل أشهر عدة، بعد أن زعم متداولوه أنه في مكة المكرمة.

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17 مارس 2019 - 10 رجب 1440

01:47 AM

نفى ما يُشاع بمواقع التواصل مؤكدًا أنه قديم ووقع بدولة سلوفاكيا

نفى مصدرٌ في مرور العاصمة المقدسة، صحة المقطع المتداول لحادث غريب لمركبة حلّقت في الجو لترتطم في نفق؛ أنه وقع في أحد أنفاق مكة المكرمة.

وأشار المصدر إلى أن الحادث وقع خارج المملكة العربية السعودية، وليس كما يُشاع حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في أحد أنفاق العاصمة المقدسة.

ولفت المصدر إلى أن الحادث قديم، ووقع في دولة سلوفاكيا، مشيرًا إلى أنه ليس المرة الأولى التي يتم فيها نفي هذا الحادث، حيث تم تداوله على مواقع التواصل قبل أشهر عدة، بعد أن زعم متداولوه أنه في مكة المكرمة.

، "المرور" ينفي حادث تحليق سيارة في أحد أنفاق مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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