، في نصف نهائي كأس زايد .. الهلال بظروف الغيابات يستضيف الأهلي ،



محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي فريقا الهلال والأهلي مساء اليوم الأحد ضمن ذهاب مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.



ويطمح الفريقان إلى حجز بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العربية الذي سيُقام في الـ 18 من شهر إبريل المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث يسعى فريقا الهلال والأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تُسهم في استمرارية التفوق في مباراة الإياب التي ستُقام في الـ 15 من الشهر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.



وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي عبر بوابة فريق الاتحاد السكندري المصري، بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي أُقيمت في مدينة الرياض، وسجل أهدافه لاعباه كارلوس إدواردو (هدف) وبافنتيمبي قوميز(هدفين)، في حين كانت مواجهة الإياب بين الفريقين التي أُقيمت في مدينة الإسكندرية من دون أهداف.



بينما تأهل فريق الأهلي إلى دور نصف النهائي بعد تعادله مع فريق الوصل الإماراتي بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب وانتصر الأهلي إيابًا بنتيجة 2-1.



هذا، وسيلاقي الفريق المتأهل من مباراتي فريقي الهلال والأهلي السعوديين الفريق المتأهل من المواجهة الأخرى في الدور ذاته التي ستجمع فريقي المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي في الـ 29 من مارس الحالي في مدينة أم درمان، حيث التقى الفريقان ذهابًا على ملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية، وفاز فريق النجم بالمباراة بهدف لاعبه مرتضى بن وناس.