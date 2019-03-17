، في نصف نهائي كأس زايد .. الهلال بظروف الغيابات يستضيف الأهلي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي فريقا الهلال والأهلي مساء اليوم الأحد ضمن ذهاب مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.
ويطمح الفريقان إلى حجز بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العربية الذي سيُقام في الـ 18 من شهر إبريل المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث يسعى فريقا الهلال والأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تُسهم في استمرارية التفوق في مباراة الإياب التي ستُقام في الـ 15 من الشهر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي عبر بوابة فريق الاتحاد السكندري المصري، بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي أُقيمت في مدينة الرياض، وسجل أهدافه لاعباه كارلوس إدواردو (هدف) وبافنتيمبي قوميز(هدفين)، في حين كانت مواجهة الإياب بين الفريقين التي أُقيمت في مدينة الإسكندرية من دون أهداف.
بينما تأهل فريق الأهلي إلى دور نصف النهائي بعد تعادله مع فريق الوصل الإماراتي بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب وانتصر الأهلي إيابًا بنتيجة 2-1.
هذا، وسيلاقي الفريق المتأهل من مباراتي فريقي الهلال والأهلي السعوديين الفريق المتأهل من المواجهة الأخرى في الدور ذاته التي ستجمع فريقي المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي في الـ 29 من مارس الحالي في مدينة أم درمان، حيث التقى الفريقان ذهابًا على ملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية، وفاز فريق النجم بالمباراة بهدف لاعبه مرتضى بن وناس.
في نصف نهائي كأس زايد .. الهلال بظروف الغيابات يستضيف الأهليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17
يلتقي فريقا الهلال والأهلي مساء اليوم الأحد ضمن ذهاب مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.
ويطمح الفريقان إلى حجز بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العربية الذي سيُقام في الـ 18 من شهر إبريل المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث يسعى فريقا الهلال والأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تُسهم في استمرارية التفوق في مباراة الإياب التي ستُقام في الـ 15 من الشهر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي عبر بوابة فريق الاتحاد السكندري المصري، بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي أُقيمت في مدينة الرياض، وسجل أهدافه لاعباه كارلوس إدواردو (هدف) وبافنتيمبي قوميز(هدفين)، في حين كانت مواجهة الإياب بين الفريقين التي أُقيمت في مدينة الإسكندرية من دون أهداف.
بينما تأهل فريق الأهلي إلى دور نصف النهائي بعد تعادله مع فريق الوصل الإماراتي بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب وانتصر الأهلي إيابًا بنتيجة 2-1.
هذا، وسيلاقي الفريق المتأهل من مباراتي فريقي الهلال والأهلي السعوديين الفريق المتأهل من المواجهة الأخرى في الدور ذاته التي ستجمع فريقي المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي في الـ 29 من مارس الحالي في مدينة أم درمان، حيث التقى الفريقان ذهابًا على ملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية، وفاز فريق النجم بالمباراة بهدف لاعبه مرتضى بن وناس.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
01:38 AM
يلتقي فريقا الهلال والأهلي مساء اليوم الأحد ضمن ذهاب مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.
ويطمح الفريقان إلى حجز بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العربية الذي سيُقام في الـ 18 من شهر إبريل المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، حيث يسعى فريقا الهلال والأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تُسهم في استمرارية التفوق في مباراة الإياب التي ستُقام في الـ 15 من الشهر القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
وتأهل الهلال إلى دور نصف النهائي عبر بوابة فريق الاتحاد السكندري المصري، بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي أُقيمت في مدينة الرياض، وسجل أهدافه لاعباه كارلوس إدواردو (هدف) وبافنتيمبي قوميز(هدفين)، في حين كانت مواجهة الإياب بين الفريقين التي أُقيمت في مدينة الإسكندرية من دون أهداف.
بينما تأهل فريق الأهلي إلى دور نصف النهائي بعد تعادله مع فريق الوصل الإماراتي بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب وانتصر الأهلي إيابًا بنتيجة 2-1.
هذا، وسيلاقي الفريق المتأهل من مباراتي فريقي الهلال والأهلي السعوديين الفريق المتأهل من المواجهة الأخرى في الدور ذاته التي ستجمع فريقي المريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي في الـ 29 من مارس الحالي في مدينة أم درمان، حيث التقى الفريقان ذهابًا على ملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية، وفاز فريق النجم بالمباراة بهدف لاعبه مرتضى بن وناس.
، في نصف نهائي كأس زايد .. الهلال بظروف الغيابات يستضيف الأهلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في نصف نهائي كأس زايد .. الهلال بظروف الغيابات يستضيف الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.