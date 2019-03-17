، أرض بيضاء وسماء غائمة.. هنا مزيج الطبيعة الساحرة في "غمار هروب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" رصدت الوادي بمجرى يُعتبر وجهة سياحية جديدة تتطلب اهتمامًا خاصًّا

يُعد وادي الغمار واحدًا من الأودية التي لم يذِع صيتها إلا في الوقت القريب، ولكنه واحدٌ من أبرز وأجمل الأودية في المنطقة؛ إذ يتميز ببياض أرضه المائل إلى اللؤلؤ اللافت، وجمال أجوائه في معظم أيام السنة، ويمتاز بكثافة الأشجار البيئية، كالدوم و"الضبر" و"النخل"، وغيرها من الأشجار؛ وهو ما زاد من جمال الوادي، وجعله مقصدًا للكثير من محبي التنزه في الأودية أو "الرحلات".

ويقع وادي الغمار الجميل بين سلسلة جبلية صغيرة في المنطقة الرابطة بين هروب ومركز الحقو بمحافظة بيش، وهو واحد من رواد سد وادي وعال، وتنتشر في ذلك الوادي تكوينات صخرية متنوعة، وتتدفق فيه المياه أغلب أيام العام، ويمتاز بجو صافٍ، ووفرة الأمطار؛ وهو ما أسهم في اخضرار جنباته بالأعشاب والأشجار.

وفي جولة لـ"الخليج 365" يوم أمس رصدت الوادي الجميل، والطبيعة الجذابة في ذلك المجرى الذي يعتبر وجهة سياحية جديدة، تتطلب اهتمامًا، وكذلك تهيئة لطريقه.

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