- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
يُعد وادي الغمار واحدًا من الأودية التي لم يذِع صيتها إلا في الوقت القريب، ولكنه واحدٌ من أبرز وأجمل الأودية في المنطقة؛ إذ يتميز ببياض أرضه المائل إلى اللؤلؤ اللافت، وجمال أجوائه في معظم أيام السنة، ويمتاز بكثافة الأشجار البيئية، كالدوم و"الضبر" و"النخل"، وغيرها من الأشجار؛ وهو ما زاد من جمال الوادي، وجعله مقصدًا للكثير من محبي التنزه في الأودية أو "الرحلات".
ويقع وادي الغمار الجميل بين سلسلة جبلية صغيرة في المنطقة الرابطة بين هروب ومركز الحقو بمحافظة بيش، وهو واحد من رواد سد وادي وعال، وتنتشر في ذلك الوادي تكوينات صخرية متنوعة، وتتدفق فيه المياه أغلب أيام العام، ويمتاز بجو صافٍ، ووفرة الأمطار؛ وهو ما أسهم في اخضرار جنباته بالأعشاب والأشجار.
وفي جولة لـ"الخليج 365" يوم أمس رصدت الوادي الجميل، والطبيعة الجذابة في ذلك المجرى الذي يعتبر وجهة سياحية جديدة، تتطلب اهتمامًا، وكذلك تهيئة لطريقه.
أرض بيضاء وسماء غائمة.. هنا مزيج الطبيعة الساحرة في "غمار هروب"محمد المواسي الخليج 365 2019-03-17
يُعد وادي الغمار واحدًا من الأودية التي لم يذِع صيتها إلا في الوقت القريب، ولكنه واحدٌ من أبرز وأجمل الأودية في المنطقة؛ إذ يتميز ببياض أرضه المائل إلى اللؤلؤ اللافت، وجمال أجوائه في معظم أيام السنة، ويمتاز بكثافة الأشجار البيئية، كالدوم و"الضبر" و"النخل"، وغيرها من الأشجار؛ وهو ما زاد من جمال الوادي، وجعله مقصدًا للكثير من محبي التنزه في الأودية أو "الرحلات".
ويقع وادي الغمار الجميل بين سلسلة جبلية صغيرة في المنطقة الرابطة بين هروب ومركز الحقو بمحافظة بيش، وهو واحد من رواد سد وادي وعال، وتنتشر في ذلك الوادي تكوينات صخرية متنوعة، وتتدفق فيه المياه أغلب أيام العام، ويمتاز بجو صافٍ، ووفرة الأمطار؛ وهو ما أسهم في اخضرار جنباته بالأعشاب والأشجار.
وفي جولة لـ"الخليج 365" يوم أمس رصدت الوادي الجميل، والطبيعة الجذابة في ذلك المجرى الذي يعتبر وجهة سياحية جديدة، تتطلب اهتمامًا، وكذلك تهيئة لطريقه.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
01:40 AM
"الخليج 365" رصدت الوادي بمجرى يُعتبر وجهة سياحية جديدة تتطلب اهتمامًا خاصًّا
يُعد وادي الغمار واحدًا من الأودية التي لم يذِع صيتها إلا في الوقت القريب، ولكنه واحدٌ من أبرز وأجمل الأودية في المنطقة؛ إذ يتميز ببياض أرضه المائل إلى اللؤلؤ اللافت، وجمال أجوائه في معظم أيام السنة، ويمتاز بكثافة الأشجار البيئية، كالدوم و"الضبر" و"النخل"، وغيرها من الأشجار؛ وهو ما زاد من جمال الوادي، وجعله مقصدًا للكثير من محبي التنزه في الأودية أو "الرحلات".
ويقع وادي الغمار الجميل بين سلسلة جبلية صغيرة في المنطقة الرابطة بين هروب ومركز الحقو بمحافظة بيش، وهو واحد من رواد سد وادي وعال، وتنتشر في ذلك الوادي تكوينات صخرية متنوعة، وتتدفق فيه المياه أغلب أيام العام، ويمتاز بجو صافٍ، ووفرة الأمطار؛ وهو ما أسهم في اخضرار جنباته بالأعشاب والأشجار.
وفي جولة لـ"الخليج 365" يوم أمس رصدت الوادي الجميل، والطبيعة الجذابة في ذلك المجرى الذي يعتبر وجهة سياحية جديدة، تتطلب اهتمامًا، وكذلك تهيئة لطريقه.
، أرض بيضاء وسماء غائمة.. هنا مزيج الطبيعة الساحرة في "غمار هروب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أرض بيضاء وسماء غائمة.. هنا مزيج الطبيعة الساحرة في "غمار هروب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.