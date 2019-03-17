، "السراني": ما شاهدته بـ"زهور ينبع" عمل كبير ومفخرة لشباب الوطن ،

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أكد مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، أنه لم يكن يتوقع أن يجد مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية بهذا العمل الكبير والجهد الملحوظ، وقد سرَّه ما شاهده بمهرجان الزهور من عمل كبير، يُعدُّ مفخرة لشباب الوطن.
وأضاف "السراني" عند زيارته عصر أمس السبت مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية بأن هذا المهرجان عمل كبير، يعكس كفاءة عالية من فريق العمل في تنفيذ هذا المهرجان، وتنسيق أركانه وتصاميمه. مشيرًا إلى أهمية هذا المهرجان في تنمية وتطوير مهارات الشباب في قيادة الأعمال الجماعية خاصة.
وأكد "السراني" أن المهرجان يتيح مساحة للعمل التطوعي الذي يغرس في شبابنا حب العمل. مبديًا رغبته في خلق شراكة مع الهيئة الملكية للاستفادة من هذا العمل الكبير.
من جهته، قال رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور، المهندس صالح الزهراني، أن كل ما نبذله في هذا المهرجان هو أقل ما يمكن تقديمه للوطن. مؤكدًا أهمية الشراكة مع جامعة طيبة فيما يعود بالنفع على طلابنا لتنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم. مرحبًا بزيارة مدير جامعة طيبة للمهرجان.
يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلاميًّا، وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس الجاري، ويحفل بالعديد من الفعاليات والبرامج والرسائل التوعوية المختلفة التي تخاطب جميع فئات المجتمع.
"السراني": ما شاهدته بـ"زهور ينبع" عمل كبير ومفخرة لشباب الوطنماجد الرفاعي الخليج 365 2019-03-17
أكد مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، أنه لم يكن يتوقع أن يجد مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية بهذا العمل الكبير والجهد الملحوظ، وقد سرَّه ما شاهده بمهرجان الزهور من عمل كبير، يُعدُّ مفخرة لشباب الوطن.
وأضاف "السراني" عند زيارته عصر أمس السبت مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية بأن هذا المهرجان عمل كبير، يعكس كفاءة عالية من فريق العمل في تنفيذ هذا المهرجان، وتنسيق أركانه وتصاميمه. مشيرًا إلى أهمية هذا المهرجان في تنمية وتطوير مهارات الشباب في قيادة الأعمال الجماعية خاصة.
وأكد "السراني" أن المهرجان يتيح مساحة للعمل التطوعي الذي يغرس في شبابنا حب العمل. مبديًا رغبته في خلق شراكة مع الهيئة الملكية للاستفادة من هذا العمل الكبير.
من جهته، قال رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور، المهندس صالح الزهراني، أن كل ما نبذله في هذا المهرجان هو أقل ما يمكن تقديمه للوطن. مؤكدًا أهمية الشراكة مع جامعة طيبة فيما يعود بالنفع على طلابنا لتنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم. مرحبًا بزيارة مدير جامعة طيبة للمهرجان.
يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلاميًّا، وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس الجاري، ويحفل بالعديد من الفعاليات والبرامج والرسائل التوعوية المختلفة التي تخاطب جميع فئات المجتمع.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
01:38 AM
برعاية إعلامية من "الخليج 365".. وأكد أن المهرجان يغرس في شبابنا حب العمل
أكد مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، أنه لم يكن يتوقع أن يجد مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية بهذا العمل الكبير والجهد الملحوظ، وقد سرَّه ما شاهده بمهرجان الزهور من عمل كبير، يُعدُّ مفخرة لشباب الوطن.
وأضاف "السراني" عند زيارته عصر أمس السبت مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر بينبع الصناعية بأن هذا المهرجان عمل كبير، يعكس كفاءة عالية من فريق العمل في تنفيذ هذا المهرجان، وتنسيق أركانه وتصاميمه. مشيرًا إلى أهمية هذا المهرجان في تنمية وتطوير مهارات الشباب في قيادة الأعمال الجماعية خاصة.
وأكد "السراني" أن المهرجان يتيح مساحة للعمل التطوعي الذي يغرس في شبابنا حب العمل. مبديًا رغبته في خلق شراكة مع الهيئة الملكية للاستفادة من هذا العمل الكبير.
من جهته، قال رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور، المهندس صالح الزهراني، أن كل ما نبذله في هذا المهرجان هو أقل ما يمكن تقديمه للوطن. مؤكدًا أهمية الشراكة مع جامعة طيبة فيما يعود بالنفع على طلابنا لتنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم. مرحبًا بزيارة مدير جامعة طيبة للمهرجان.
يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلاميًّا، وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس الجاري، ويحفل بالعديد من الفعاليات والبرامج والرسائل التوعوية المختلفة التي تخاطب جميع فئات المجتمع.
، "السراني": ما شاهدته بـ"زهور ينبع" عمل كبير ومفخرة لشباب الوطن ،
المصدر : الخليج 365
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