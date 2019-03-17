، جماهير "النصر" تحمد الله على "حمدالله" ،

محمد بن مسعود - الدمام - االلاعب احتل صدارة الهدافين بعد رباعيته أمس

تغنت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنجمها المغربي عبدالرازق حمد الله عقب قيادة اللاعب لفريقه لتحقيق انتصار مدوٍ على الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 24 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح النصر في الفوز على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة سجلها اللاعب المغربي عبدالرازق حمد الله لينجح العالمي في تقليل فارق النقاط مع الهلال المتصدر بنقطة واحدة، علمًا بأن الزعيم له مباراة مؤجلة أمام فريق أحد.

وبرباعية اللاعب أمس، احتل المهاجم المغربي صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 21 هدفًا، حيث امتدحت وأشادت جماهير النصر باللاعب كثيرًا.

ووجهت الجماهير شكرها لله على نجاح إدارة النادي في التعاقد مع اللاعب، علمًا بأن إدارة النصر كانت قد تعاقدت معه قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضي.

