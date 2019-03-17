- 1/2
- 2/2
تغنت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنجمها المغربي عبدالرازق حمد الله عقب قيادة اللاعب لفريقه لتحقيق انتصار مدوٍ على الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 24 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح النصر في الفوز على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة سجلها اللاعب المغربي عبدالرازق حمد الله لينجح العالمي في تقليل فارق النقاط مع الهلال المتصدر بنقطة واحدة، علمًا بأن الزعيم له مباراة مؤجلة أمام فريق أحد.
وبرباعية اللاعب أمس، احتل المهاجم المغربي صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 21 هدفًا، حيث امتدحت وأشادت جماهير النصر باللاعب كثيرًا.
ووجهت الجماهير شكرها لله على نجاح إدارة النادي في التعاقد مع اللاعب، علمًا بأن إدارة النصر كانت قد تعاقدت معه قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضي.
جماهير "النصر" تحمد الله على "حمدالله"محمد السيّد الخليج 365 2019-03-17
تغنت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنجمها المغربي عبدالرازق حمد الله عقب قيادة اللاعب لفريقه لتحقيق انتصار مدوٍ على الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 24 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح النصر في الفوز على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة سجلها اللاعب المغربي عبدالرازق حمد الله لينجح العالمي في تقليل فارق النقاط مع الهلال المتصدر بنقطة واحدة، علمًا بأن الزعيم له مباراة مؤجلة أمام فريق أحد.
وبرباعية اللاعب أمس، احتل المهاجم المغربي صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 21 هدفًا، حيث امتدحت وأشادت جماهير النصر باللاعب كثيرًا.
ووجهت الجماهير شكرها لله على نجاح إدارة النادي في التعاقد مع اللاعب، علمًا بأن إدارة النصر كانت قد تعاقدت معه قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضي.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
01:05 AM
االلاعب احتل صدارة الهدافين بعد رباعيته أمس
تغنت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنجمها المغربي عبدالرازق حمد الله عقب قيادة اللاعب لفريقه لتحقيق انتصار مدوٍ على الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 24 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح النصر في الفوز على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة سجلها اللاعب المغربي عبدالرازق حمد الله لينجح العالمي في تقليل فارق النقاط مع الهلال المتصدر بنقطة واحدة، علمًا بأن الزعيم له مباراة مؤجلة أمام فريق أحد.
وبرباعية اللاعب أمس، احتل المهاجم المغربي صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 21 هدفًا، حيث امتدحت وأشادت جماهير النصر باللاعب كثيرًا.
ووجهت الجماهير شكرها لله على نجاح إدارة النادي في التعاقد مع اللاعب، علمًا بأن إدارة النصر كانت قد تعاقدت معه قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الماضي.
، جماهير "النصر" تحمد الله على "حمدالله" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير "النصر" تحمد الله على "حمدالله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.