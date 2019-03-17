، حريق ضمد.. "خالد" اقتحم النيران عندما سمع صراخ جارته لإنقاذ أحد أبنائها ،

محمد بن مسعود - الدمام - في عمل بطولي رائع.. والحادث أسفر عن مصرع طفل وإصابة 6 آخرين

تتوالى الأعمال البطولية لدى الشباب عند وقوع الكوارث. وهذه المرة جسَّد الشاب خالد (22 عامًا) عملاً بطوليًّا في حادثة حريق ضمد الذي راح ضحيته طفل، وأُصيب 6 آخرون؛ إذ اقتحم النيران بعد أن سمع صراخ جارتهم تستغيث أثناء نشوب النيران في منزلهم.

وبيَّن شهود عيان أن الشاب خالد دخل إلى الغرفة التي فيها الأطفال، وقام بإخراج أحدهم إلى خارج المنزل، ثم عاود الدخول مرة أخرى ليخرج الآخر، ولكنه وجده جثه هامدة.. وقد تم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، قد أوضح أن الدفاع المدني ورده "بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة بالدور الأول بمبنى مكون من دورين وملحق، وتمت السيطرة على الحريق من قِبل الفرقة".

وأضاف "القحطاني" في بيان بأن الحادث نتج منه إصابة ستة أشخاص، ووفاة طفل، وأنه تم نقل خمسة مصابين من جانب المواطنين قبل وصول الفرق، كما تم نقل حالة عن طريق الهلال الأحمر.