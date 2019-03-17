، حريق ضمد.. "خالد" اقتحم النيران عندما سمع صراخ جارته لإنقاذ أحد أبنائها ،

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تتوالى الأعمال البطولية لدى الشباب عند وقوع الكوارث. وهذه المرة جسَّد الشاب خالد (22 عامًا) عملاً بطوليًّا في حادثة حريق ضمد الذي راح ضحيته طفل، وأُصيب 6 آخرون؛ إذ اقتحم النيران بعد أن سمع صراخ جارتهم تستغيث أثناء نشوب النيران في منزلهم.
وبيَّن شهود عيان أن الشاب خالد دخل إلى الغرفة التي فيها الأطفال، وقام بإخراج أحدهم إلى خارج المنزل، ثم عاود الدخول مرة أخرى ليخرج الآخر، ولكنه وجده جثه هامدة.. وقد تم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقي العلاج.
وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، قد أوضح أن الدفاع المدني ورده "بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة بالدور الأول بمبنى مكون من دورين وملحق، وتمت السيطرة على الحريق من قِبل الفرقة".
وأضاف "القحطاني" في بيان بأن الحادث نتج منه إصابة ستة أشخاص، ووفاة طفل، وأنه تم نقل خمسة مصابين من جانب المواطنين قبل وصول الفرق، كما تم نقل حالة عن طريق الهلال الأحمر.
حريق ضمد.. "خالد" اقتحم النيران عندما سمع صراخ جارته لإنقاذ أحد أبنائهافهد كاملي الخليج 365 2019-03-17
تتوالى الأعمال البطولية لدى الشباب عند وقوع الكوارث. وهذه المرة جسَّد الشاب خالد (22 عامًا) عملاً بطوليًّا في حادثة حريق ضمد الذي راح ضحيته طفل، وأُصيب 6 آخرون؛ إذ اقتحم النيران بعد أن سمع صراخ جارتهم تستغيث أثناء نشوب النيران في منزلهم.
وبيَّن شهود عيان أن الشاب خالد دخل إلى الغرفة التي فيها الأطفال، وقام بإخراج أحدهم إلى خارج المنزل، ثم عاود الدخول مرة أخرى ليخرج الآخر، ولكنه وجده جثه هامدة.. وقد تم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقي العلاج.
وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، قد أوضح أن الدفاع المدني ورده "بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة بالدور الأول بمبنى مكون من دورين وملحق، وتمت السيطرة على الحريق من قِبل الفرقة".
وأضاف "القحطاني" في بيان بأن الحادث نتج منه إصابة ستة أشخاص، ووفاة طفل، وأنه تم نقل خمسة مصابين من جانب المواطنين قبل وصول الفرق، كما تم نقل حالة عن طريق الهلال الأحمر.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
12:58 AM
في عمل بطولي رائع.. والحادث أسفر عن مصرع طفل وإصابة 6 آخرين
تتوالى الأعمال البطولية لدى الشباب عند وقوع الكوارث. وهذه المرة جسَّد الشاب خالد (22 عامًا) عملاً بطوليًّا في حادثة حريق ضمد الذي راح ضحيته طفل، وأُصيب 6 آخرون؛ إذ اقتحم النيران بعد أن سمع صراخ جارتهم تستغيث أثناء نشوب النيران في منزلهم.
وبيَّن شهود عيان أن الشاب خالد دخل إلى الغرفة التي فيها الأطفال، وقام بإخراج أحدهم إلى خارج المنزل، ثم عاود الدخول مرة أخرى ليخرج الآخر، ولكنه وجده جثه هامدة.. وقد تم نقلهم جميعًا للمستشفى لتلقي العلاج.
وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، قد أوضح أن الدفاع المدني ورده "بلاغ عن وقوع حادث حريق في منزل بمحافظة ضمد، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة بالدور الأول بمبنى مكون من دورين وملحق، وتمت السيطرة على الحريق من قِبل الفرقة".
وأضاف "القحطاني" في بيان بأن الحادث نتج منه إصابة ستة أشخاص، ووفاة طفل، وأنه تم نقل خمسة مصابين من جانب المواطنين قبل وصول الفرق، كما تم نقل حالة عن طريق الهلال الأحمر.
، حريق ضمد.. "خالد" اقتحم النيران عندما سمع صراخ جارته لإنقاذ أحد أبنائها ،
المصدر : الخليج 365
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