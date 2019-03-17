اليوم.. صلاة الغائب على ضحية الطائرة المنكوبة “سعد المطيري”

تؤدي جموع المصلين، بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على سعد خلف المطيري ضحية الطائرة الإثيوبية التي سقطت قبل أيام، في جامع الراجحي بالرياض.

وكان ذوو “المطيري” الذي لقي مصرعه في الطائرة المنكوبة قد ناشدوا، أول أمس، الموافقة على أداء صلاة الميت على فقيدهم؛ لتعذّر الوصول للجثمان. وكانت الطائرة، مع الركاب، قد تحوّلت إلى حطام وأشلاء متقطعة بحسب صحيفة سبقز