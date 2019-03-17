نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج

باشرت الجهات الأمنية بالباحة، مساء اليوم السبت، حادث إصابة مواطن أربعيني بطلق ناري أثناء ذهابه لرحلة صيد بأحد الأودية بالجرين. وقالت مصادر «عاجل»، إن المواطن الأربعيني، أصيب بسلاح هوائي أثناء ذهابه إلى رحلة صيد بأحد الأودية، مؤكدة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأكدت المصادر أن المواطن المصاب في الجانب الأيمن من الصدر، أفاد بأنه أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عاجل: إصابة أربعيني بطلق ناري في الباحة.. والجهات الأمنية تباشر الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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