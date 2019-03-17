شكرا لقرائتكم خبر عن كسوة الكعبة تجذب زوار «الرياض للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المشرف على الجناح أحمد بن مساعد السويهري، أن القطعة التي يعمل على نسجها في معرض الرياض هي ما يعرف بـ "القناديل" التي يتم تعليقها على أركان الكعبة، مبيناً أن إجمالي وزن الثوب يبلغ 1200 كيلو جرام، منها 120 كيلوجراماً من خيوط الذهب، ومثلها من خيوط الفضة، فيما يبلغ عدد قطع الثوب أكثر من خمسين قطعة.
ومن مقتنيات الجناح، المصحف العثماني الذي كتب في عهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، بالإضافة إلى نسخ قديمة من كتب الحديث مثل كتاب "فوائد البزاز" من القرن الخامس الهجري و"مجمع البحرين في زوائد المعجمين" الذي نسخ بالقرن الثامن الهجري، و"مسند الموطأ" تم نسخه عام 693 هـ، كما يعرض الجناح النسخ الأولى من جميع الصحف السعودية، وتحتفظ الرئاسة بجميع إصدارات الصحف حتى تاريخ اليوم.
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