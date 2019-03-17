التسجيل في وصول لنقل المرأة العاملة بالقطاع الخاص وكيفية فتح حساب مستخدم للخدمة

رابط التسجيل في وصول أحد برامج دعم المرأة العاملة بالقطاع الخاص، والذي يهدف لتخفيف أعباء تكاليف النقل عبر توفير وسائل انتقال أمنة وعصرية، تلبي حاجة قطاع هام من المواطنين بما ينعكس على تحقيق الاستقرار للعاملات بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وهو ما يواكب تحقيق أهداف ورؤى المملكة 2030، والتي تقدم بالتعاون ما بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، من خلال خدمات البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ووفق ضوابط وشروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العامة المنشورة والموضحة على بوابة وصول الإلكترونية.

ألية الدعم المقدمة من خلال برنامج وصول تهدف إلى تغطية ما يقرب من 80% من تكاليف النقل للمرأة العاملة المستفيدة بحد أقصى 800 ريال شهرياً، ويقدم الدعم لمدة 12 شهر، من بداية الشهر الأول لاشتراك المستفيدة وحتى نهاية الشهر الثاني عشر، وفق معايير الأهلية التي حددت الراتب لا يتجاوز 8000 ريال شهرية، وللمرأة سعودية الجنسية، والسن من 18 وحتى 65 عام وان تكون المستفيدة مشتركة في التأمينات الاجتماعية ومدة الاشتراك أقل عن 36 شهر، وجميعها من شروط التسجيل في وصول برنامج نقل المرأة التي تعمل بالقطاع الخاص.

كيفية التسجيل في وصول وتفعيل الخدمة

أوضحت بوابة وصل الإلكترونية كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل في وصول وتفعيل خدمة الاستفادة من دعم البرنامج في واحدة من الشركات التي تشغل سيارات الأجرة مثل شركة “أوبر”، ومرفق أدناة شرح يوضح مراحل عملية التسجيل، والتي تستلزم أن يكون للمستفيدة حساب على بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل، حيث انه بمجرد الدخول إلى رابط التسجيل في برنامج وصول، سيتم نقل الدخول إلى بيانات دخول طاقات.

التعرف في بداية الأمر على شروط الالتحاق بالبرنامج والضوابط والمعايير التي تم تحديدها للاستفادة منه، وقد نوهنا عن بعضها بعالية، ويمكن ملاحظة ما نص عليه ضمن ضوابط برنامج نقل المرأة العاملة قبل بدي التعرف غلى خطوات تسجيل وصول، خاصة تحديد موقع نقل المرأة من المنزل إلى العمل بمنتهى الدقة، والتأكيد على صحة رقم الجوال وان يكون هو ذاته المسجل في حساب المستفيدة على بوابة طاقات، وأن تكون المستفيد من الدعم هي المرأة العاملة المسجلة بالبرنامج نفسها وليس شخص آخر.

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خطوات تسجيل برنامج وصول

الشرح المرفق أدناة ويضح مراحل التسجيل في برنامج وصول بداية من الدخول على بوابة وصول والضغط على رابط التسجيل ثم الدخول بحساب المستخدم على بوابة طاقات، واختيار برنامج طاقات نقل المرأة العاملة من ضمن المنتجات الإلكترونية للبوابة، واستكمال باقي الخطوات كما هو مبين أدناة.

تفعيل الخدمة

انتهاء مرحلة التسجيل سيعقبها تفعيل الخدمة عقب استلام رسالة على البريد الإلكتروني المسجل للمستفيدة خلال مراحل التسجيل وفق ما هو موضح بعالية، منها سيتم الانتقال إلى برنامج “أوبر” وتطبيقاته، ومن خلال الشروحات على بوابة وصول ستتمكن صاحبة التسجيل من إكمال عملية التفعيل وبدء استخدام الخدمة.

تحديث:شرح طريقة التسجيل في وصول احد برامج تقديم الدعم للمرأة العاملة، يمكن التعرف عليها من خلال الخطوات التي تم عرضها مدعمة بالصور لحين تفعيل الحساب.