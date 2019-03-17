شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مريض سمنة يزن 350 كيلوغراما من جدة إلى طبية «الملك عبدالله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz_online نقلت الجهات المختصة، مريض سمنة يزن 350 كيلوغراما من الدور الثاني بمنزله في عمارة سكنية من جدة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة. نقلت الجهات المختصة، مريض سمنة يزن 350 كيلوغراما من الدور الثاني بمنزله في عمارة سكنية من جدة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة. أعلن ذلك، مركز العمليات الأمنية الموحد عبر حسابه في «تويتر».



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