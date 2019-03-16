، استعدادًا لمونديال الشباب.. الأخضر تحت 20 عامًا يدشن معسكره بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمس السبت تدريباته ضمن معسكره في الرياض، الذي يمتد حتى الـ 18 من شهر مارس الجاري، قبل المغادرة إلى مدينة "مرسية" الإسبانية لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وبدأت الحصة التدريبية التي أُقيمت مساء أمس على ملعب إعداد القادة تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي بتمارين على التمرير والتحرك؛ وذلك بهدف اللعب بين الخطوط، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة. تلا ذلك مران البناء من الخلف مع الإنهاء. واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر الشاب تدريباته في الرياض بحصة مساء غد الأحد على ملعب إعداد القادة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد تشتمل على ثلاثة معسكرات، تُقام في العاصمة الرياض، ومدينة "مرسية" الإسبانية، وأخيرًا في مدينة الدمام، خلال الفترة من 15 مارس حتى 8 إبريل المقبل، وستُجرى خلالها أربع مباريات تجريبية ضد منتخبات الأوروغواي والأرجنتين، ونيجيريا.

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت الشهر الماضي قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات (بنما، مالي وفرنسا) في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.