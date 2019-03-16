، أسبوع دموي ينتهي بـ208 جثة في حادثين.. هنا 14 محطة تشكل "ترند القضايا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصلت على متابعة واسعة على المستوى الإعلامي وفي أوساط القراء في العالم أجمع، وكان الأسبوع داميًا بامتياز بعد حادثتين مختلفتين في تصنيفهما، لكنهما كانتا مأساة نالتا الكثير من دول العالم، وكانت الأولى هي سقوط الطائرة الإثيوبية والثانية مذبحة مسجدي نيوزيلندا، وهما الحادثتان اللتان انتهتا بـ208 جثة، بينما شهدت محطات الأسبوع قضايا واسعة كان من أهمها:

محاكمة المتهمين بالمساس بأمن البلد، الإيضاحات من المرور بخصوص حقيقة إشراك المواطنين في عملية رصد المخالفات، وإطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وذلك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

وفيما يلي التفاصيل:

مصدر مروري يوضح: لا صحة لما تردد عن تركيب كاميرات رصد في سيارات المواطنين

‏نفى مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور، ما ورد في مقطع فيديو متداول عن عزم الإدارة العامة للمرور على تركيب كاميرات للرصد الآلي للمخالفات المرورية في مركبات المواطنين في تعاون يحصل من خلاله المواطن على نقاط.

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بتوجيهات وزير الداخلية.. إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

أطلقت الإدارة العامة للمرور، بناء على توجيهات سمو وزير الداخلية، خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.

وأكدت أن الخدمة ستُتاح في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم، على أن تُتاح في بقية المناطق قبل نهاية عام 2019م.

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بعد توقف أسبوع.. برنامج "الشريان" يعود اليوم ويناقش تمكين المرأة

أعلنت صفحة برنامج داود الشريان على "تويتر" عودة البرنامج الأسبوع الماضي، بعد توقف دام أسبوعًا، على شاشة قناة SBC وشهد نقاشًا ومعارضات واسعة وكذلك تأييد.

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"صندوق الاستثمارات" يطلق شركة الطائرات المروحية.. سياحة فاخرة بين مدن المملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاقه شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.

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مكالمات "الواتساب" تعود للحجب في السعودية.. ومصادر "الخليج 365": الأسباب تنظيمية

عادت خدمة الاتصال الصوتي والمرئي في تطبيق الواتس أب للتوقف مجددًا بالسعودية، بعد أن عملت بشكل مفاجئ صباح الثلاثاء الماضي واستمرت لساعات قبل أن تتوقف مجددًا.

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"بي ان سبورت" ترضخ لقرار الرياض وتُنهي احتكارها لمباريات البطولة الآسيوية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء احتكار قنوات beIN SPORTS مباريات ومسابقات القارة الآسيوية داخل السعودية لوجود مخالفات قانونية ونظامية جسيمة، وقع بها الناقل القطري، إضافة إلى عدم تمكُّنه من استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماته تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي.

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زوجة حفيد مؤسس قطر تروي مؤامرة تنظيم الحمدين: هذا ما فعلوه بزوجي وأبنائي

كشفت أسماء ريان، زوجة عضو العائلة الأميرية في قطر حفيد مؤسس دولة قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، المعتقل غدرًا في سجون تنظيم الحمدين، تفاصيل مؤلمة تعرَّض لها زوجها، ولا تزال الأسرة تعاني تلك المأساة.

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عن "خاشقجي" والسجون ودور التوقيف.. تفاصيل من كلمة "العيبان" في "UPR"

أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بجنيف، عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.

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رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب تضامنًا مع ضحايا المسجدين

ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن؛ الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

ووصلت أرديرن، يوم السبت من الأسبوع الماضي، إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت ممثلين عن مركز اللاجئين.

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الملك سلمان عبر تويتر: المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين عمل إرهابي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ‏أن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا، عمل إرهابي.

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لم يبدِ ندمًا واستفز الجميع بإصبعه .. "شاهد" سفاح نيوزيلندا في المحكمة

مثل الأسترالي برينتون تارانت؛ منفّذ الاعتداء الإرهابي أمام المحكمة؛ حيث وُجهت له تهمة القتل، واستمع مدرّب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصًا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجّهة إليه دون إبداء أيِ ندمٍ، أو مطالبة بالإفراج عنه بكفالة.

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مقتل جميع ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. من 33 جنسية

أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية، خلال هذا الأسبوع، أنه لا ناجين من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية؛ كاشفة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلن، الأحد، سقوط طائرة كانت في طريقها إلى كينيا، وعلى متنها 149 راكبًا وطاقم من 8 أفراد.

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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ خلال هذا الأسبوع، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

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المحكمة الجزائية بالرياض تعقد أولى جلسات النظر مع المتهمين بالمساس بأمن المملكة

عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، صباح الأربعاء الماضي؛ أولى جلسات النظر في قضية المتهمين الذين أعلنت النيابة العامة عنهم في بيانها الشهر الماضي رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية.

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