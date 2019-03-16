، "جمعية طيبة" تختتم مبادرتها للأشخاص ذوي الإعاقة في جدة وتُبشر أهالي مكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القشعمي": سوف نكون بالمنطقة خلال الأيام المقبلة لصيانة كراسي المعاقين

اختتمت جمعية طيبة للإعاقة الحركية يوم الجمعة الماضي مبادرتها الأولى خارج منطقة المدينة المنورة لأصحاب القدرات والهمم العالية المتمثلة بتقديم خدمة الورشة المتنقلة لكراسي المعاقين، التي وُجدت بحديقة الإرادة وسط محافظة جدة.

وذكر المدير العام لجمعية طيبة للإعاقة الحركية عبدالمحسن القشعمي أنه بناءً على دعوة من الكابتن سفر الحقباني وناصر الهشبول من مبادرة (إحنا نقدر لخدمة ذوي الإعاقة)، تم تجهيز الورشة المتنقلة المتوافرة لدينا، والتحرك من طيبة الطيبة متجهين لموقع المبادرة، والوجود لخدمة مستفيدي محافظة جدة؛ لأنهم غالون علينا.

وقال "القشعمي": عندما تم إعلان وجود ورشة الجمعية بدأ التوافد بكثرة من قِبل أصحاب القدرات والهمم العالية بالمحافظة لصيانة كراسيهم بالمجان، ووجدنا الفرح والسعادة على محياهم اللذين يُذهبان عناء السفر والمشقة لأعضاء الجمعية.

وأوضح "القشعمي" أن الجمعية تهدف إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في أي مكان بهذا الوطن الغالي؛ لأن هذه الفئة لا بد أن تقدَّم لها الرعاية الكاملة.. وأن الجمعية لديها خدمات ومشاريع عديدة لهم، أهمها: برنامج النقل والمواصلات، والحج والعمرة، ورعاية الموهوبين والتدريب والتوظيف، وتهيئة المنازل للمستفيدين لتسهيل الحركة لهم، وخدمة زوار المدينة، وتأمين الكراسي المتحركة وصيانتها، والزواج الجماعي الذي سوف يقام في شهر شعبان المقبل.

وتحدث "القشعمي" عن التفاعل الكبير من أهالي منطقة مكة المكرمة.. واستجابة لطلباتهم الكثيرة، وحُبنا لهم، نُبشرهم بأننا سوف نحضر بمدينة مكة المكرمة خلال الأيام القادمة بخدمة الورشة المتنقلة لصيانة كراسي المعاقين.

الجدير بالذكر أن الجمعية تحظى باهتمام كبير من قِبل أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعمهم اللامحدود لهذه الفئة المحببة على قلوبنا.