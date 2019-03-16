، فودة : ركلة جزاء النصر صحيحة .. ولا وجود لتسلل بالهدف الثاني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد المستشار التحكيمي محمد فودة في تصريحات تلفزيونية أن قرار الحكم الأوزبكي رافشان أيرماتوف صحيح باحتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء نتيجة عرقلة حارس الوحدة للمهاجم عبدالرزاق حمدالله.
وتابع أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء أخرى للنصر ولم يحتسبها عند الدقيقة 15 كما كان على الحكم إنذار لاعب الوحدة وليد باخشوين عند الدقيقة "41" نتيجة خشونته الزائدة.
وأضاف أن هدف النصر الثاني صحيح ولا يوجد أي تسلل على المهاجم عبدالرزاق حمدالله كون مدافع الوحدة لحظة لعب الكرة كان هو آخر لاعب.
وأوضح المستشار التحكيمي أن قرار الحكم الأوزبكي صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 52 على اعتبار أن الكرة نزلت على صدر مدافع الوحدة ومن ثم لذراعه حيث لا يوجد التعمد وبالتالي لا وجود للمخالفة.
فودة : ركلة جزاء النصر صحيحة .. ولا وجود لتسلل بالهدف الثانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-17
أكد المستشار التحكيمي محمد فودة في تصريحات تلفزيونية أن قرار الحكم الأوزبكي رافشان أيرماتوف صحيح باحتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء نتيجة عرقلة حارس الوحدة للمهاجم عبدالرزاق حمدالله.
وتابع أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء أخرى للنصر ولم يحتسبها عند الدقيقة 15 كما كان على الحكم إنذار لاعب الوحدة وليد باخشوين عند الدقيقة "41" نتيجة خشونته الزائدة.
وأضاف أن هدف النصر الثاني صحيح ولا يوجد أي تسلل على المهاجم عبدالرزاق حمدالله كون مدافع الوحدة لحظة لعب الكرة كان هو آخر لاعب.
وأوضح المستشار التحكيمي أن قرار الحكم الأوزبكي صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 52 على اعتبار أن الكرة نزلت على صدر مدافع الوحدة ومن ثم لذراعه حيث لا يوجد التعمد وبالتالي لا وجود للمخالفة.
17 مارس 2019 - 10 رجب 1440
12:11 AM
أكد المستشار التحكيمي محمد فودة في تصريحات تلفزيونية أن قرار الحكم الأوزبكي رافشان أيرماتوف صحيح باحتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء نتيجة عرقلة حارس الوحدة للمهاجم عبدالرزاق حمدالله.
وتابع أن الحكم تغاضى عن ركلة جزاء أخرى للنصر ولم يحتسبها عند الدقيقة 15 كما كان على الحكم إنذار لاعب الوحدة وليد باخشوين عند الدقيقة "41" نتيجة خشونته الزائدة.
وأضاف أن هدف النصر الثاني صحيح ولا يوجد أي تسلل على المهاجم عبدالرزاق حمدالله كون مدافع الوحدة لحظة لعب الكرة كان هو آخر لاعب.
وأوضح المستشار التحكيمي أن قرار الحكم الأوزبكي صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 52 على اعتبار أن الكرة نزلت على صدر مدافع الوحدة ومن ثم لذراعه حيث لا يوجد التعمد وبالتالي لا وجود للمخالفة.
، فودة : ركلة جزاء النصر صحيحة .. ولا وجود لتسلل بالهدف الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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