، عبدالرزاق حمدالله أول لاعب في تاريخ دوري المحترفين يسجل رباعيتين بموسم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتزع صدارة الهدافين وبات الهداف التاريخي للنصر

انتزع عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الكاميروني لياندر توامبا لاعب التعاون بعد تسجيله "سوبر هاتريك" في مباراة فريقه مع الوحدة رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا.

ووقع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله ثاني "سوبر هاتريك" له في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري بعد أن الخليج 365 وسجل في مرمى الرائد ضمن الجولة الثالثة عشرة.

كما أنه وصل إلى "سوبر هاتريك الثالث منذ انتقاله إلى النصر في الصيف الماضي حيث الخليج 365 أن سجل في مرمى الأنصار في دور الـ16 من منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وضرب اللاعب أكثر من عصفور بحجر واحد حيث بات أول لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يسجل رباعيتين خلال موسم واحد في المنافسة وهو أول لاعب في هذا الموسم يصل "لسوبرهاتريك" الثالث بمختلف المسابقات المحلية كما أنه أصبح الهداف الأجنبي التاريخي لفريقه في دوري المحترفين السعودي كاسرًا بذلك رقم البولندي أدريان ميرزافيسكي (18 هدفًا) ناهيك بانفراده بصدارة الهدافين متفوقًا على أقرب مطارديه بفارق ثلاثة أهداف.



وجاءت أهداف اللاعب مع فريقه بعد أن شارك هذا الموسم في 19 مباراة بمجموع دقائق (1658) دقيقة.