، "المركزي العراقي" يفرض وصايته على فروع بنكي "بارسيان" و"ملي إيران" الإيرانيين ،

- 1/2
- 2/2
فرض البنك المركزي العراقي وصايته على فروع مصرف "بارسيان" ومصرف "ملي إيران" الإيرانيين، معلنًا تعيين اثنين من موظفي البنك المركزي لتنفيذ حكم الوصاية وإدارة عمل فروع المصرفيين داخل بغداد وفي محافظات عراقية جنوبية.
ويأتي ذلك القرار بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق قبل أيام، فيما تشكك مصادر بأن الخبر لم يعلن رسميًا، على الرغم من وجود اتفاق ثنائي بين البلدين على تلك الخطوة وفقًا للعربية.
وفسرت مصادر عراقية القرار بأنه يأتي على خلفية إفلاس تواجهه فروع المصرفين في العراق، و"هذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من البنك المركزي العراقي، ويأتي تعثر العمل أو الإفلاس بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة".
وبحسب مراسل "العربية" في #بغداد، فإن المصرفين الإيرانيين، يعملان في #محافظات_عراقية عدة منذ أكثر من 10 سنوات، ولديهما أفرع عدة في بغداد والنجف والبصرة، وكانا يمنحان قروضًا تجارية وشخصية، ويقدمان خدمات فتح حسابات مصرفية للسياح والعراقيين.
وكان مصرف "ملي إيران" يعد في أيام حكومة #المالكي بالعام 2010؛ محركًا مهمًا للتجارة بين العراق وإيران.
يُذكر أن البنك المركزي العراقي أوقف تحويلاته المصرفية وتعاملاته بالدولار مع إيران في أغسطس 2018 التزامًا بالعقوبات الأمريكية على طهران.
"المركزي العراقي" يفرض وصايته على فروع بنكي "بارسيان" و"ملي إيران" الإيرانيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-16
فرض البنك المركزي العراقي وصايته على فروع مصرف "بارسيان" ومصرف "ملي إيران" الإيرانيين، معلنًا تعيين اثنين من موظفي البنك المركزي لتنفيذ حكم الوصاية وإدارة عمل فروع المصرفيين داخل بغداد وفي محافظات عراقية جنوبية.
ويأتي ذلك القرار بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق قبل أيام، فيما تشكك مصادر بأن الخبر لم يعلن رسميًا، على الرغم من وجود اتفاق ثنائي بين البلدين على تلك الخطوة وفقًا للعربية.
وفسرت مصادر عراقية القرار بأنه يأتي على خلفية إفلاس تواجهه فروع المصرفين في العراق، و"هذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من البنك المركزي العراقي، ويأتي تعثر العمل أو الإفلاس بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة".
وبحسب مراسل "العربية" في #بغداد، فإن المصرفين الإيرانيين، يعملان في #محافظات_عراقية عدة منذ أكثر من 10 سنوات، ولديهما أفرع عدة في بغداد والنجف والبصرة، وكانا يمنحان قروضًا تجارية وشخصية، ويقدمان خدمات فتح حسابات مصرفية للسياح والعراقيين.
وكان مصرف "ملي إيران" يعد في أيام حكومة #المالكي بالعام 2010؛ محركًا مهمًا للتجارة بين العراق وإيران.
يُذكر أن البنك المركزي العراقي أوقف تحويلاته المصرفية وتعاملاته بالدولار مع إيران في أغسطس 2018 التزامًا بالعقوبات الأمريكية على طهران.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
11:42 PM
مصرفيون: القرار جاء بسبب إفلاس فروع ما ببغداد ومحافظات أخرى
فرض البنك المركزي العراقي وصايته على فروع مصرف "بارسيان" ومصرف "ملي إيران" الإيرانيين، معلنًا تعيين اثنين من موظفي البنك المركزي لتنفيذ حكم الوصاية وإدارة عمل فروع المصرفيين داخل بغداد وفي محافظات عراقية جنوبية.
ويأتي ذلك القرار بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق قبل أيام، فيما تشكك مصادر بأن الخبر لم يعلن رسميًا، على الرغم من وجود اتفاق ثنائي بين البلدين على تلك الخطوة وفقًا للعربية.
وفسرت مصادر عراقية القرار بأنه يأتي على خلفية إفلاس تواجهه فروع المصرفين في العراق، و"هذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من البنك المركزي العراقي، ويأتي تعثر العمل أو الإفلاس بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة".
وبحسب مراسل "العربية" في #بغداد، فإن المصرفين الإيرانيين، يعملان في #محافظات_عراقية عدة منذ أكثر من 10 سنوات، ولديهما أفرع عدة في بغداد والنجف والبصرة، وكانا يمنحان قروضًا تجارية وشخصية، ويقدمان خدمات فتح حسابات مصرفية للسياح والعراقيين.
وكان مصرف "ملي إيران" يعد في أيام حكومة #المالكي بالعام 2010؛ محركًا مهمًا للتجارة بين العراق وإيران.
يُذكر أن البنك المركزي العراقي أوقف تحويلاته المصرفية وتعاملاته بالدولار مع إيران في أغسطس 2018 التزامًا بالعقوبات الأمريكية على طهران.
، "المركزي العراقي" يفرض وصايته على فروع بنكي "بارسيان" و"ملي إيران" الإيرانيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المركزي العراقي" يفرض وصايته على فروع بنكي "بارسيان" و"ملي إيران" الإيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.