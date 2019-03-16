، "الخطوط السعودية" ستعلن صفقة ضخمة وتعدل في طلبياتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - البريخت: خيارها هو البوينج 787 دريملاينر أو الإيرباص A350

صرح يان البريخت، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، بأن الناقل الوطني يدرس صفقة ضخمة لطائرات عريضة البدن. مبينًا أن خيار "السعودية" هو طائرات البوينج 787 دريملاينر، أو الإيرباص A350. والتقييم سينتهي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفيما يخص طائرات البوينج 777 أكد "البريخت" لـ" ATW" أن عدد 35 طائرة بهذا الحجم بأسطول السعودية كافٍ، وأن الناقل يحتاج لطائرات أصغر كطائرات الإيرباص A350 أو البوينج 787 دريملاينر، وهو الخيار الصحيح للسعودية في التوسع.

وأشار "البريخت" إلى أن السعودية تسلمت 82 طائرة جديدة خلال السنتين السابقتين، مع قدوم 42 طائرة جديدة خلال السنتين القادمتين، تشمل طلائع طائرات البوينج B787-10 دريملاينر التي ستصل ثلاث منها خلال السنة الحالية، وسبع أخرى في 2020.

وأضاف بأن السعودية قررت تحويل طلبية 35 طائرة من طراز الإيرباص A320neo إلى طائرات طراز أكبر، هو الإيرباص A321neo ، وعدد 15 من هذه الصفقة ستكون من طائرات الإيرباص A321LRالتي تتميز بمدى وسعة أكبر. وهذه الطائرات ستساعد السعودية في التوسع بشكل أكبر في أوروبا.

وختم "البريخت" بأن السعودية ستتوسع بإضافة رحلات ووجهات جديدة إلى أوروبا، ويتم دراسة إضافة وجهات جديدة في أمريكا الشمالية.