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أعرب عدد من منافسي لعبة الشطرنج الذين يشاركون حاليًا في بطولة حائل الدولية للشطرنج التي تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج عن إعجابهم بالبطولة.
قال اللاعب الدولي الهندي "سيرام جاه" إن بطولة حائل للشطرنج تعتبر من أفضل 57 مشاركة شارك بها حول العالم؛ وذلك لما وجده من ترتيب وتنظيم، إضافة لتمتعه ببرنامج سياحي على هامش البطولة.
واعتبرت الأرمينية "سيرينا قولماكا" بطولة حائل تفوقت بالتنظيم على سابقتها التي أقيمت بالرياض، مشيرة إلى أنها ستحقق نتائج متميزة لتوفير بيئة مناسبة للعبة.
أما اللاعب الصيني "وانج هو"، المصنف السابع في آسيا والـ30 على مستوى العالم، فأكد أن العدد الكبير الذي يشارك باللعبة في البطولة يميزها عن غيرها من المنافسات. فيما أثنى على الاهتمام بالضيوف، وحُسن الاستقبال والضيافة.
وأثنى بطل إفريقيا للشطرنج المصري "أحمد عدلي" على البطولة الدولية في حائل من حيث التنظيم والجماهير والمستوى الإعلامي، وأكد استمتاعه بالأجواء الجميلة في منطقة حائل هذه الأيام.
واعتبرت اللاعبة البولندية "سوكر مونيكا" زيارتها الأولى للمملكة التي قضتها في حائل عكست تصورًا إيجابيًّا، ولاسيما طبيعة حائل، وتنظيم اللعبة الذي رقى إلى مستوى عال.
شاهد.. ماذا قال نجوم اللعبة العالميون عن "شطرنج حائل"؟خالد السليمي الخليج 365 2019-03-16
أعرب عدد من منافسي لعبة الشطرنج الذين يشاركون حاليًا في بطولة حائل الدولية للشطرنج التي تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج عن إعجابهم بالبطولة.
قال اللاعب الدولي الهندي "سيرام جاه" إن بطولة حائل للشطرنج تعتبر من أفضل 57 مشاركة شارك بها حول العالم؛ وذلك لما وجده من ترتيب وتنظيم، إضافة لتمتعه ببرنامج سياحي على هامش البطولة.
واعتبرت الأرمينية "سيرينا قولماكا" بطولة حائل تفوقت بالتنظيم على سابقتها التي أقيمت بالرياض، مشيرة إلى أنها ستحقق نتائج متميزة لتوفير بيئة مناسبة للعبة.
أما اللاعب الصيني "وانج هو"، المصنف السابع في آسيا والـ30 على مستوى العالم، فأكد أن العدد الكبير الذي يشارك باللعبة في البطولة يميزها عن غيرها من المنافسات. فيما أثنى على الاهتمام بالضيوف، وحُسن الاستقبال والضيافة.
وأثنى بطل إفريقيا للشطرنج المصري "أحمد عدلي" على البطولة الدولية في حائل من حيث التنظيم والجماهير والمستوى الإعلامي، وأكد استمتاعه بالأجواء الجميلة في منطقة حائل هذه الأيام.
واعتبرت اللاعبة البولندية "سوكر مونيكا" زيارتها الأولى للمملكة التي قضتها في حائل عكست تصورًا إيجابيًّا، ولاسيما طبيعة حائل، وتنظيم اللعبة الذي رقى إلى مستوى عال.
16 مارس 2019 - 9 رجب 1440
11:31 PM
أشادوا بالبطولة من حيث التنظيم والجماهير والمستوى الإعلامي
أعرب عدد من منافسي لعبة الشطرنج الذين يشاركون حاليًا في بطولة حائل الدولية للشطرنج التي تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج عن إعجابهم بالبطولة.
قال اللاعب الدولي الهندي "سيرام جاه" إن بطولة حائل للشطرنج تعتبر من أفضل 57 مشاركة شارك بها حول العالم؛ وذلك لما وجده من ترتيب وتنظيم، إضافة لتمتعه ببرنامج سياحي على هامش البطولة.
واعتبرت الأرمينية "سيرينا قولماكا" بطولة حائل تفوقت بالتنظيم على سابقتها التي أقيمت بالرياض، مشيرة إلى أنها ستحقق نتائج متميزة لتوفير بيئة مناسبة للعبة.
أما اللاعب الصيني "وانج هو"، المصنف السابع في آسيا والـ30 على مستوى العالم، فأكد أن العدد الكبير الذي يشارك باللعبة في البطولة يميزها عن غيرها من المنافسات. فيما أثنى على الاهتمام بالضيوف، وحُسن الاستقبال والضيافة.
وأثنى بطل إفريقيا للشطرنج المصري "أحمد عدلي" على البطولة الدولية في حائل من حيث التنظيم والجماهير والمستوى الإعلامي، وأكد استمتاعه بالأجواء الجميلة في منطقة حائل هذه الأيام.
واعتبرت اللاعبة البولندية "سوكر مونيكا" زيارتها الأولى للمملكة التي قضتها في حائل عكست تصورًا إيجابيًّا، ولاسيما طبيعة حائل، وتنظيم اللعبة الذي رقى إلى مستوى عال.
، شاهد.. ماذا قال نجوم اللعبة العالميون عن "شطرنج حائل"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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