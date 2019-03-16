، بالفيديو.. الملك سلمان تدمع عينه وهو يتذكر رحلة توحيد البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعلاً مع "العرضة" خلال رعايته حفل سباق كأس المؤسس للجياد

تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مع العرضة السعودية خلال رعايته أمس حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي. وظهر المليك متأثرًا وهو يستذكر سيرة ومسيرة تأسيس هذه البلاد وتوحيدها على يد والده الملك المؤسس، والجهود التي بذلها أبناؤه الملوك من بعده للحفاظ على استقرارها وازدهارها.

وعلّق سفير خادم الحرمين الشريفين في الإمارات تركي الدخيل على المقطع في تغريدة، قال فيها: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تدمع عينه وهو يتذكر رحلة توحيد هذه البلاد على يد والده، وما بذله أبناؤه من بعده للمحافظة على أمن هذا الوطن ونمائه ورخائه.. دمعتك غالية سيدي، لي بكت #نجد_العذية تهل دموعنا".

‫وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية - حفظه الله -، قد رعى مساء أمس حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.