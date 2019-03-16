أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الأحد

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأحد، أن تتأثر معظم مناطق المملكة بسماء غائمة جزئيًا فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية تتأثر بسماء غائمة جزئيًا، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، يليها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تُصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

وأشارت إلى أن مناطق: الجوف والقصيم ونجران تتأثر بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، متوقعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

وعن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما عن الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول حدوث سيول خلال الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن ذلك غير صحيح وشائعة قديمة.

وأكدت هيئة الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه لا صحة لشائعة السيول، مضيفةً أن توقعات الهيئة خلال شهر مارس 2019م تشير إلى هطول أمطار في المعدل الطبيعي أو أقل منه، خاصةً على شرق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن شائعة السيول معلومات إخبارية تم تداولها عام 2015م.

وكانت شائعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تفيد بأن البحرية الأمريكية تحذر دول الخليج العربي من سيول جارفة في شهر مارس الجاري.

من جهة أخرى، وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بشبه انعدام في الرؤية الأفقية بطرق الرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل «تويتر»- إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية الذي يثير الأتربة والغبار؛ ما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على «الدوادمي وعفيف وشقراء» والأجزاء المجاورة لها بمنطقة الرياض، مشيرةً إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.