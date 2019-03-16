خادم الحرمين يشرّف حفل السباق السنوي الكبير للفروسية

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم السبت، إلى حفل السباق السنوي الكبير، على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لجياد الإنتاج المحلي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .

ورحب الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة، التي تعدّ امتدادًا لما يحظى به النادي ونشاطاته وسباقاته من دعم واهتمام منه.

وأكّد الأمير بندر بن خالد الفيصل أن هذا الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من قـبـل القيادة الرشيدة - أعزها الله - يدلّ على الاهتمام بمستقبل رياضة الفروسية، انطلاقًا مما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع، مشيرًا سموه إلى أن رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى مؤخرًا شكّل تحولًا تاريخيًّا سيكون له آثاره الإيجابية على هذه الرياضة العريقة، معربًا عن سعادة وابتهاج منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية السنوية من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

ويولي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان الفنية اهتمامًا بالغًا بالإشراف المباشر على مختلف الترتيبات اللازمة لحفل السباق الكبير على كأس المؤسس، بصفته تاج البطولات والاحتفال الكبير الذي يلتقي فيه القائد والفارس الأول بأبنائه الذين يتطلعون إلى هذه المناسبة في كل عام لما تمثله من مكانة وأهمية، كونها تحمل اسم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس هذا الكيان.

