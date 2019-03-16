انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي بأسلحة "جديدة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 10:42 مساءً - هددت مليشيا الحوثي اليمنية، اليوم السبت، باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً ضدهم في اليمن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي في صنعاء، قوله: "أصبحت لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو"، مضيفاً: إن "دخول أسلحة جديدة كسلاح الجو المسير في المعركة، عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".

وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى عاصمة النظام السعودي وإلى إمارة أبوظبي"، مؤكداً إتمام "إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً".

Advertisements

وتزامن هذا التهديد مع محاولات للأمم المتحدة لإنقاذ اتفاق هدنة في اليمن ينظر إليه على أنه أساسي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة هناك منذ أربعة أعوام، وفقاً للوكالة الفرنسية.

وسبق أن استهدف الحوثيون مدناً سعودية حدودية، وكذلك مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ بالستية، إضافة إلى تبني هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبوظبي ودبي.

ومنذ 25 مارس 2015، تشنّ السعودية بمشاركة حلفائها حرباً على اليمن جعلتها أمام انتقادات دولية لاذعة؛ بسبب استهداف طائراتها التي أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين.