السعودية | معرض الرياض الدولي للكتاب يقدم خدمات لزواره من ذوي الاحتياجات الخاصة

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وفر معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 عدداً من الخدمات النوعية لتيسير زيارة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للمعرض، ولضمان قضائهم وقتاً ممتعاً خلال التجول بين ممرات دور النشر والفعاليات الثقافية، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم داخل المعرض.

ويوفر جناح جمعية الإعاقة الحركية “حركية”، كراسي متحركة ومتطوعين مرافقين لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، من أمام بوابات المعرض، ثم التجول بهم داخل ممرات المعرض وبين أجنحة المعرض ودور النشر، وإرشادهم إلى أوقات وأماكن الفعاليات الثقافية.

كما جهزت “حركية” ورشة متنقلة تضم تجهيزات متكاملة وقطع غيار، وعدداً من الفنيين والمتخصصين في إصلاح الكراسي المتحركة، وذلك من أجل صيانة وإصلاح كراسي الأشخاص ذوي الإعاقة من زوار المعرض، بشكل مجاني، لضمان استمتاعهم برحلة تجولهم داخل المعرض.

بالإضافة إلى تلك الخدمات، يضم جناح الجمعية، ركناً للتعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها وخدماتها، ومطبوعات متعددة حول دور الجمعية وجهودها في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمهم وتوفير جميع احتياجاتهم.