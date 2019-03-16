شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يدشن حملة «واعد» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم، معرض "واعد" الذي تنفذه جمعية التوعية بأضرار القات "أمل" وذلك بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

وتجول سمو أمير المنطقة والحضور على أقسام المعرض الذي يحكي نشاطات الجمعية والأهداف التوعوية والإرشادية بمخاطر المخدرات من البرامج والفعاليات التي تقوم بتنفيذها على مدار العام بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وتضمن الحفل عدداً من العروض المرئية التي تعرف بالجمعية والنشاطات والبرامج والفعاليات التي تنفذها ، فيما كرم الأمير محمد بن ناصر الجهات الداعمة والمتعاونة مع الجمعية.