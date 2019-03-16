محلل سياسي: رسالة الملك سلمان بشأن حادث نيوزيلندا سوف تحرك العالم

2019-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحلل الأمني والسياسي أحمد الركبان، أن المملكة كانت سباقة في محاربة الفكر المتطرف ونبذ خطاب الكراهية، ورسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بحادث نيوزيلندا سوف تحرك العالم.

وأوضح الركبان في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن العنصريين في أستراليا تتشابه أفكارهم مع العنصريين في تركيا وكذلك في كندا، ويتم استئجارهم من قبل منظمات ودول لتنفيذ أجندة معينة، متابعًا أن زيارة الإرهابي الذي نفذ مذبحة نيوزيلندا مؤخرًا لتركيا تعطي مؤشرًا على عدم الاستعجال في النتائج حتى انتهاء كافة التحقيقات.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد أن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا، عمل إرهابي.

وشدد الملك سلمان، خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذه المجزرة تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب، سائلًا الله تعالى أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين.

وقُتل حوالي 50 شخصًا بينهم سعودي يوم أمس الجمعة، وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا.