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أمطار رعدية على الرياض لمدة 5 ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا سدير وثادق وحريملاء والخنيقية والأجزاء المجاورة لها، وتمتد إلى الرياض.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة مع الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة التاسعة مساءً وحتى الثانية صباح يوم غد الأحد.
وفي الشرقية، حذرت الأرصاد من أمطار رعدية واستمرار انخفاض الرؤية الأفقية؛ بسبب الأتربة والعوالق الترابية حتى نفس الموعد.
وتوقعت الأرصاد في وقت سابق، أن تتأثر معظم مناطق المملكة غدًا بسماء غائمة جزئيًّا، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
ولفتت الأرصاد إلى أن مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية ستتأثر بسماء غائمة جزئيًّا، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، يليها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية، تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.
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