هل يقبل حساب المواطن كل شخص توفي والده؟

2019-03-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن حقيقة قبول برنامج حساب متابعات الخليج 365 كل شخص يتقدم للحصول على دعم، شريطةً أن يكون والده توفي.

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ورد حساب متابعات الخليج 365 بالتأكيد أن بإمكانه التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة الأم.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع الأحد الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).