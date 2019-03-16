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احذروا الطقس غدًا.. أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد أن تتأثر معظم مناطق المملكة بسماء غائمة جزئيًّا، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
ولفتت الأرصاد إلى أن مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية ستتأثر بسماء غائمة جزئيًّا، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، يليها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية، تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.
وتابعت الأرصاد أن مناطق: الجوف والقصيم ونجران تتأثر بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، متوقعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.
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