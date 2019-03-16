خادم الحرمين يتوج مجتاحه بكأس المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الفرس مجتاحه لمالكها الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بكأس المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، وذلك خلال رعايته، مساء اليوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين ميدان الفروسية يرافقه الأمير سعود بن سلمان، كان في استقباله أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير فهد بن خالد بن سلطان، والأمير سعود بن سيف الدين بن سعود، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن خالد بن سلطان، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

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عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى المنصة الرئيسة، حيث عزف السلام الملكي ثم شاهد عرضا مرئيا عن الخيل العربية الأصيلة، كما شاهد استعراضا لبعض فنون ومهارات الخيل، عقب ذلك أديت العرضة السعودية.

بعدها انطلق الشوط العاشر على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، وعقب نهاية الشوط، سلم خادم الحرمين الشريفين كأس المؤسس الملك عبدالعزيز للأمير سعود بن سلمان، بعد فوز الفرس مجتاحه بالمركز الأول.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من الشركة الراعية لسابقات نادي الفروسية، تشرف بتقديمها النائب الأعلى لقطاع الأعمال رئيس مجموعة الاتصالات السعودية الدكتور طارق عناية.

عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.