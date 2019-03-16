سفارة المملكة بفرنسا تحذر المواطنين من منطقة الشانزليزيه

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا تحذيراً شديد اللهجة إلى رعاياها المتواجدين هناك بضروة تجنب الذهاب إلى منطقة الشانزلية والمناطق المحيطة بها.

لذا طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة باريس المواطنين السعوديين بضروة توخي الحذر والحيطة وعدم الذهاب إلى منطقة الشانزلية والمناطق المحيطة بها، وذلك نظراً لاستمرار التظاهرات والاحتجاجات في هذه المنطقة.

تجدر الإشارة أن حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في فنزويلا أمس مواطنيها من ضرورة توخي الحذر والحيطة، وقد جاء هذا التحذير عقب عملية الهجوم التي قام بها أحد الإرهابيين على مسجد والتي أسفرت على مقتل العشرات.