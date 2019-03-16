جدارة | وظائف وزارة العدل 1440| رابط تقديم وظائف وزارة العدل عبر جدارة الخدمة المدنية

نقدم لكم متابعينا الكرام جديد الوظائف التي يتم الإعلان عنها بالمملكة العربية السعودية حيث وظائف وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية حيث التقديم عبر جدارة.

نرصد عبر تقريرنا بين أيديكم جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف المطروحة والشاغرة لكلا الجنسين، حيث نوفر جميع الشروط الخاصة حول وظائف وزارة العدل 1440 والمطروحة من قبل وزارة العدل بالإضافة لتوضيح المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف وموعد التقديم عبر جدارة.

جدارة

تعلن وزارة العدل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر عدد من الوظائف بواقع (276) وظيفة للرجال والنساء على السواء والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) بالمرتبة الثامنة

وظائف وزارة العدل

يخاطب الإعلان كل من المؤهلات وفقا للشروط التالية:

خريجو وخريجات درجة الماجيستير

خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة حسب الإعلان.

الأولوية في الترشيح ستكون للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التخصصات التربوية.

توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة

يتم إجراء المقابلة لجمع الوظائف المعلنة وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطا

يتم مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية على أن يتم استبعاد المرشح في حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية

الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية

تقديم وظائف وزارة العدل 1440

يتم التقديم لوزارة العدل وظائف 1440 بداية من يوم الأحد الموافق 1440/7/10 في تمام الساعة 9 صباحا على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 1440/7/14 في تمام الساعة 12 مساء وذلك عبر رابط جدارة الخدمة المدنية.

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رابط جدارة الخدمة المدنية

يتم التقديم لوظائف وزارة العدل عبر رابط جدارة من هنا

جدارة وظائف وزارة العدل

وظائف خاصة بالرجال

باحث تطوير مواد بشرية (المرتبة الثامنة – عدد 13 وظيفة)

باحث شرعي (المرتبة الثامنة – عدد 65 وظيفة)

باحث قانوني (المرتبة الثامنة – عدد 65 وظيفة)

وظائف خاصة بالنساء

باحث شرعي (المرتبة الثامنة – عدد 35 وظيفة)

باحث عمليات الموارد البشرية (المرتبة الثامنة – عدد 16 وظيفة)

باحث قانوني (المرتبة الثامنة – عدد 10 وظيفة)

مطور برامج أول (المرتبة الثامنة – عدد 36 وظيفة)

للاطلاع على الوظائف من هنا