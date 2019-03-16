2019-03-16

فيديو.. الملك سلمان يتفاعل مع العرضة في السباق الكبير على كأس المؤسس

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، مع العرضة خلال تشريفه فعاليات حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس.

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وأظهر مقطع فيديو تفاعل الملك سلمان مع العرضة الحماسية، والتي كانت تُؤدى على كلمات قصيدة “نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها”.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس، حيث شهد عروضًا للفنون الفروسية لعدد من دول العالم، كما توج الفائزين بكأس المؤسس لجياد الإنتاج المحلي.