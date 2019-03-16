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لقطات من رعاية الملك سلمان حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس

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2019-03-16

لقطات من رعاية الملك سلمان حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس

متابعات الخليج 365 - واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

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وشهد خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل عروضًا للفنون الفروسية لعدد من دول العالم.





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