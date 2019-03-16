شكرا لقرائتكم سفارة المملكة لدى فرنسا: تجنبوا الشانزليزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-16 سفارة المملكة لدى فرنسا: تجنبوا الشانزليزيه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أوصت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا اليوم المواطنين من مقيمين و زائرين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في العاصمة الفرنسية باريس، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: ‏(0033626238195- 0033673656324).









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