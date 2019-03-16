الجبالي لـ”المواطن”: الوطني للوثائق المسؤول الأول عن حفظ ونشر وثائق الدولة

2019-03-16

متابعات الخليج 365 - رائد عيد - شرف الروقي

أكد مدير إدارة الخدمات والوثائق في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الأستاذ خالد الجبالي، في تصريح خاص لـ”متابعات الخليج 365“، أن المركز هو المسؤول الأول في الأجهزة الحكومية لنشر وثائق الدولة، مبينًا أنه لا يستطيع أي جهاز حكومي نشر وثائق الدولة إلا عن طريق المركز.

وأضاف الجبالي أن المركز هو المشرع الأول لجميع وثائق الدولة والمرجع الأساسي لحفظ الوثائق الرسمية، مشيرًا إلى أن الوثائق التي تعود تاريخها لما قبل عام 1373هـ يجب أن تحفظ بشكل دائم في المركز، موضحًا أن عملية إتلاف الوثائق لا تكون إلا عبر آليات محددة من ضمنها موافقة المركز وبخطابات رسمية.

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وتابع الجبالي أن من أبرز الوثائق التي يمتلكها المركز وثائق تخص جزيرتي صنافير وتيران التي أثبت من خلالها المركز أنها ملك للسعودية بعشر وثائق محفوظة لدى المركز.

وتابع أن خطوات المعالجة وترميم الوثائق تتم بطرق وخطوات معينة، من أبرزها تعقيم الوثائق باستخدام الغاز، وعملية ثبات الأحبار واختيار درجة حموضة الأوراق وعملية إزالة اللواصق من الوثائق.