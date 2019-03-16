شكرا لقرائتكم بث مباشر.. الملك سلمان يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-16 بث مباشر.. الملك سلمان يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس. وتقدم “متابعات الخليج 365” بثًّا مباشرًا لفعاليات سباق الفروسية ورعاية الملك سلمان لهذه المناسبة: هنا









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