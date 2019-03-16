الان تتابع “الخليج 365” تنشر استمارة الانسحاب من حركة النقل الداخلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 9:02 م, 16 مارس 2019 م التعليقات: 0 وهذا آخر موعد لتقديمها الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ⁩الانسحاب من ⁧حركة النقل الداخلي ⁩ للمعلمين والمعلمات، من خلال تعبئة استمارة للخروج، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني : بنين(⁦ [email protected] ⁩)

‏بنات(⁦ [email protected] ⁩)

فيما أعلنت أن آخر موعد لتسليم الاستمارة هو الخميس 14 رجب

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