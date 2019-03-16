الان تتابع خادم الحرمين يتفاعل مع “العرضة” خلال رعايته حفل كأس المؤسس (فيديو) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع العرضة السعودية خلال رعايته حفل كأس المؤسس. رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ مساء اليوم، حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ لجياد الإنتاج المحلي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق. Advertisements

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